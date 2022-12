Dash kaufen – diese Möglichkeiten gibt es

Echte Dash kaufen

Dash ist eine große Erfolgsgeschichte, das zeigt auch folgende Anekdote: Die Dash-Entwickler programmierten die Blockchain „versehentlich“ so, dass sie in den ersten Stunden nach dem Dash-Launch eine große Menge der Coins für sich selbst „minen“, also herstellen, konnten. Obwohl dieses sogenannte „Istamining“ in der Krypto-Szene nicht gern gesehen ist und als Grund gilt, die Finger von einem Coin zu lassen, konnte sich Dash am Markt der Digitalwährungen behaupten.

Technisch ist Dash auf dem neuesten Stand und der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin sogar um einige Entwicklungsschritte voraus, ein Beispiel: Dash nutzt bei Transaktionen das Konzept CoinJoin. Das ist ein Verfahren, Transaktionen nach bestimmten Kriterien zu mischen und so die Anonymität zu erhöhen. Das funktioniert folgendermaßen: Eine Transaktion besteht aus Inputs und Outputs. Bei CoinJoin werden alle Inputs und Outputs von verschiedenen Transaktionen vermischt und dann als eine Transaktion in die Blockchain, also die Datenbank, geschrieben. Bei Bitcoin ist das zwar auch möglich, allerdings nur über Dritte. Bei Dash hingegen ist dieses Konzept Teil des Protokolls.

Wer also an die positive Zukunft von Kryptowährungen – und speziell von Dash – glaubt, der kann auch echte Dash kaufen. Investoren profitieren so nicht nur über ein CFD von der Entwicklung von Dash, sondern können die digitale Währung so physisch besitzen. Um Kryptos als digitale Münze zu besitzen, brauchen Sie zwingend ein sogenanntes Wallet, also eine elektronische Brieftasche. Ein Wallet ist mit einem „privaten“ Girokonto vergleichbar, das das Senden und Empfangen von Kryptowährungen möglich macht. Eine Dash-Überweisung unterscheidet sich dabei kaum von einer Überweisung über ein herkömmliches Bankkonto. Um Dash zu empfangen oder zu überweisen wird statt einer Kontonummer lediglich eine Empfangsadresse benötigt. Dabei fallen deutlich weniger Gebühren an als bei einer herkömmlichen Banküberweisung, weil die Digitalwährung ohne Zwischeninstanz direkt von Person zu Person transferiert wird.

Ein Wallet bietet darüber hinaus weitere Vorteile: Sie können dort alle Dash zusammenfassen. Bei welchem Anbieter Sie Dash gekauft haben, im Wallet wird nur eine Position ausgewiesen. Wo Sie Dash-Wallet einrichten ist Ihre Entscheidung. Nutzen Sie die elektronische Brieftasche täglich, dann bietet sich ein Dash-Wallet für das Smartphone. Sie können Ihr Wallet aber auch auf dem Tablet oder dem PC abspeichern.

Wichtig: Haben Sie ein Wallet auf einem Ihrer Geräte installiert, sollten Sie dieses mit einem starken Passwort schützen – nur so schützen Sie Ihr Kryptogeld vor Hackerangriffen. Falls Sie sich Ihr Passwort notieren, dann verwahren Sie das Papier (oder die Datei) an einem sicheren Ort. Den Zugangs-Code benötigen Sie immer, wenn Sie eine Transaktion ausführen wollen.

Als sicherste Variante gilt ein sogenanntes Hardware-Wallet, das mit einem USB-Stick vergleichbar ist. Auf diesen „Stick“ können Sie dann von Zeit zu Zeit Ihr digitales Geld transferieren – und unabhängig von Ihren Geräten sichern.