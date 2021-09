MDAX 50: So investieren Anleger in die neuen MDAX-Werte

MDAX-Änderungen: Was das für Anleger bedeutet

Anleger sind von den neuen Regelungen vor allem dann betroffen, wenn sie ihr Kapital in ETFs, Zertifikate oder Fonds investiert haben. Dabei handelt es sich um einen ganzen Strauß von Aktien in einem Paket, das entweder aktiv von einem Fondsmanager verwaltet wird oder passiv einen bestimmten Index nachbildet (ETF). Doch Anleger können beruhigt sein: Wer in so ein aktiv oder passiv gemanagtes Finanzprodukt investiert hat, muss bei der Umstellung vom MDAX 60 auf den MDAX 50 nichts weiter tun. Die Emittenten schichten ihre passiven Fonds automatisch um und bilden den Deutschen Leitindex auch mit den neuen Werten passiv nach, sobald der MidCap-Index auf 50 Unternehmen schrumpft. Sie müssen Ihre „alten“ MDAX-ETFs also nicht verkaufen und einen „neuen“ ETF kaufen.

Interessant: Anleger investieren ja nicht in den MDAX, um ihr Kapital in Großkonzerne zu investieren. Sie möchten gezielt kleine Unternehmen als solide Nebenwerte in ihrem Depot vertreten haben. Von daher spielt eine sinkende Marktkapitalisierung für sie in der Regel keine große Rolle. Im Gegenteil: Anleger versuchen mit Nebenwerten eine Überrendite zu erzielen. Laut Studien gelingt das auch, da die Aktien von Small Caps auf Sicht von Jahrzehnten höhere Renditen vorzuweisen haben als Blue Chips, also die Standardwerte aus dem DAX.