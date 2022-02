Sneaker-Investment – was Sie bei Turnschuhen als Geldanlage beachten müssen

Nachhaltigkeit könnte beim Sneaker-Investment in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen

Themen wie Nachhaltigkeit, faire Produktion und tierleidfreie Ressourcengewinnung gewinnen immer mehr an Bedeutung in der Textilindustrie und somit auch für die Schuhhersteller. Nike nutzt seit 2020 nur noch Bio-Baumwolle, recycelte Baumwolle und BCI-zertifizierte Baumwolle und bis 2025 soll der CO₂-Ausstoß in der Produktion auf 0 Prozent reduziert werden. Solche Initiativen schaffen Sympathien bei den Verbrauchern, erweitern den potenziellen Konsumentenkreis und steigern somit den Wert der Marke.

Jedoch bewirbt (noch) keine der Hauptlinien ihre Schuhe als „Bio-Schuh“ oder Ähnliches. „Bio-Sneaker“ von Marken wie Veja finden sich zwar auch auf Tradingportalen, versprechen jedoch momentan noch keine Gewinne und scheinen eher noch im Wert zu verlieren. Vermutlich lässt sich dies auf die Käufergruppe zurückführen, die mit diesen Schuhen weder Wertanlagen noch Sammlungen anlegen will. Hier könnten sich in den kommenden Jahren noch Veränderungen ergeben, insofern umweltbewusstes und nachhaltiges Denken immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt. Wie Sie in nachhaltige Geldanlagen investieren, zeigen wir Ihnen im verlinkten Artikel.