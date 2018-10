Mischfonds kaufen – mit gemischten Fonds Risiko minimieren

Die besten ausgewogenen Mischfonds

Ein ausgewogener und thesaurierender Mischfonds ist der UniStrategie Ausgewogen von Union Investment (ISIN DE0005314116/WKN 531411). Das Management investiert die Hälfte des Fonds­vermögens in Renten­fonds und die andere Hälfte in Aktienfonds. Besonderheit bei diesem Fonds: Das Fonds­management ist im Hinblick auf die starre 50/50-Verteilung bedingt flexibel und kann den Renten- bzw. Aktien­fonds­anteil um jeweils zehn Prozent höher oder niedriger gewichten. Das aktive Fonds­manangement macht sich allerdings auch bei den Gebühren bemerkbar: Die laufenden Kosten liegen mit 2,07 Prozent pro Jahr relativ hoch. Wenn dieser ausgewogene Mischfonds für Sie in Frage kommt, sollten Sie vorab das Verhältnis der Kosten und Ihrer Rendite­erwartung evaluieren. Nur so gehen Sie sicher, dass sich Ihre Investition auch lohnt, vor allem, weil Union Investment einen Ausgabe­aufschlag in Höhe von 3,00 Prozent verlangt.

Geringer fallen die laufenden Kosten beim ebenfalls the­saurie­renden Fonds DWS Top Balance (WKN DWS0R9/ISIN LU0360865058) aus: Anleger müssen hier 1,28 Prozent TER im Jahr bezahlen. Min­des­tens 50 Prozent des Fonds­­­ver­mö­gens legt DWS in An­tei­le an Or­ga­nis­men für ge­mein­sa­me An­la­gen in Wert­­­pa­pie­ren (OGAW) an. OGAW sind Investment­­fonds, die in gesetzlich geregelte Arten von Wert­papieren und anderen Finanz­instrumen­ten investieren. Prinzipiell kön­nen für diesen DWS-Fonds An­tei­le an in- und aus­län­­di­schen Ak­tien­­fonds so­wie Wert­pa­pier­­ren­ten­­fonds, Geld­markt­­fonds und geld­markt­­na­he Wert­pa­pier­­fonds er­wor­ben wer­den. Dieser Fonds ist hauptsächlich für Anleger vorgesehen, die Fondsan­tei­le kaufen im Zu­sam­men­hang mit dem Ab­schluss des Al­ters­­­vor­sor­ge­­­ver­tra­ges DWS To­pRen­te. Morningstar vergibt für den DWS-Fonds trotzdem eine überdurch­­schnitt­­liche Bewertung von 4 Sternen. Den Ausgabe­­aufschlag dieses Fonds in Höhe von 3,50 Prozent können Sie sich übrigens mit einem finanzen.net Brokerage Depot sparen.

Der Zukunftsfonds (WKN A2DTM6/ISIN DE000A2DTM69), der aufgrund seiner Auf­­teilung als aus­gewogenen klassifiziert werden kann (Stand: Juli 2018), machte bereits in den Medien von sich reden. Der Fonds wurde vom ehemaligen Ex-Bild-Chef­redakteur Kai Diekmann und dem Banker Leonhard Fischer ins Leben gerufen und soll – laut eigener Aussage – „Klein­sparern und klassischen Sparbuch­sparern in Zeiten niedriger Zinsen eine Alternative bieten“. Der Mischfonds strebt eine Rendite von zwei bis vier Prozent pro Jahr an und investiert unter anderem in Aktien, Renten und Edel­metalle. Die Kosten sind mit 1,4 Prozent überschaubar, einen Ausgabeaufschlag müssen Anleger nicht zahlen. Stiftung Warentest lobt in „Finanztest“-Ausgabe 7/2018 das Fonds­konzept als „transparent“. Weil der Fonds noch sehr klein ist, sind laut der Finanz­tester allerdings (noch) keine Rück­schlüsse auf die Qualität möglich. Auf der Internet­seite weisen die Macher explizit darauf hin, dass der Zukunfts­fonds Wert­schwankungen unterliegt und sich deshalb eher nicht für Anleger mit einem Sparziel unter fünf Jahren eignet.