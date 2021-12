Krypto-Fonds: So können Sie diversifiziert in Kryptowährungen investieren!

Was sind Krypto Fonds?

Der Begriff Kryptowährungsfonds bezieht sich auf ein Portfolio, das eine Vielzahl verschiedener digitaler Assets enthält und normalerweise von einer oder mehreren Personen verwaltet wird. Als Anleger können Sie sich in diese Fonds einkaufen, um so mit steigenden Werten am Gewinn teilzuhaben. Nach Angaben von Crypto Fund Research fungiert etwas mehr als die Hälfte davon als Risikokapitalfonds, der Rest besteht überwiegend aus Hedgefonds. Bei Risikokapitalfonds bündeln Anleger ihr Geld, um sich bei kleineren Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial einzukaufen. Bei Kryptowährungsfonds sind das in dem Fall neue Projekte und Altcoins.

Hedgefonds fungieren als aktiv verwaltete, risikominimierende Portfolios. Sie können aus beliebigen Vermögenswerten bestehen. Die verschiedenen Werte werden in Long- und Short-Strategien verwendet. Das Portfolio soll so diversifiziert und gegen hohe Volatilität resistent oder sogar profitabel werden. Die traditionellen Fonds werden in der Regel von kleineren Teams verwaltet und stehen dadurch nur High-End-Anlegern zur Verfügung. Die Mindestinvestitionen liegen in den meisten Fällen zwischen Zehntausenden und Hunderttausenden Dollar. Bei Krypto Fonds ist das meistens nicht der Fall. Denn bei einem solchen Fonds investieren Sie als Anleger in eine Sammlung von Kryptowährungen.