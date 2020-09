Kurzarbeit: Wie Sie das Insolvenzgeld beantragen und wie Sie das Kurzarbeitergeld berechnen

Wirkt sich Kurzarbeit auf die Steuererklärung aus?

Wenn Ihr Betrieb Kurzarbeit angezeigt hat, sind Sie im nächsten Jahr dazu verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen. Kurzarbeit führt dazu, dass Sie insgesamt mehr Steuern zahlen müssen, als ohne Progressionsvorbehalt. Ihm unterliegende Einnahmen werden zur Steuersatzberechnung herangezogen. Die Einkommensersatzleistungen selbst werden allerdings nicht besteuert. Dies kann allerdings dazu führen, dass Sie für übriges steuerpflichtiges Einkommen einen höheren Steuersatz zahlen müssen. Das Finanzamt ermittelt, wie viel Sie inklusive Kurzarbeitergeld verdient haben und bestimmt so den Steuersatz für Ihr steuerpflichtiges Einkommen. Dadurch müssen Sie für Ihr rechtliches Einkommen höhere Steuersätze zahlen, als wenn Sie kein Kurzarbeitergeld bekommen hätten. In den Bezugsmonaten gehen dann aber anders als sonst, keine Vorauszahlungen an das Finanzamt. Wer die Lohnersatzleistung bezieht, sollte also damit rechnen, dass er im kommenden Jahr etwas an Steuern nachzahlen muss. Am besten legen Sie für diesen Fall bereits etwas Geld zur Seite. In unserem Ratgeber finden Sie Tipps zum Sparen.