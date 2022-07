Sterbegeldversicherung Vergleich – Tipps rund um Sterbeversicherungen, darauf sollten Sie achten!

Wer bekommt Sterbegeld?

Handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen Beamten oder Ruhestandsbeamten, so gibt es für diesen Fall die Beamtenversorgung. Hinterbliebene erhalten in diesem Fall einen bestimmten Satz, welcher abhängig von Dienstbezug bzw. Ruhegehalt des Verstorbenen ist. Des Weiteren wird Sterbegeld bei tödlichen Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen gezahlt. Ebenso, wenn Studierende in der Hochschule oder Kinder in Kita bzw. Kindergarten versterben. An dieser Stelle kommen die Gelder aus öffentlicher Hand oder Berufsgenossenschaften, da die gesetzliche Unfallversicherung für alle Arbeitnehmer, Auszubildende und Schüler gilt. Eine besondere Regelung gilt für Angestellte des öffentlichen Dienstes: Das Sterbegeld ist in einigen Tarifverträgen innerhalb der Arbeitgeberleistung festgehalten.

Wichtig: Sterbegeld ist steuerpflichtig und wird dementsprechend bei der Einkommenssteuer verrechnet. In unserem Ratgeber zur Steuererklärung lesen Sie alle weiteren wichtigen Punkte.