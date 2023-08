Immobilienrente: Wie Sie mit Umkehrhypothek, Leibrente und Co. mehr Geld im Alter haben

Immobilienrente mit der Umkehrhypothek

Bei dieser Form der Immobilienrente wird das abbezahlte Haus oder die Wohnung mit einem Darlehen beliehen. Sie bleiben also Eigentümer und können in Ihrem angestammten Heim weiterhin leben. Das Geld erhalten Sie entweder in festgelegten Raten oder mit einer Einmalzahlung. Wenn Sie versterben oder ausziehen, werden Zins und Tilgung aus dem Verkauf des Wohnobjektes bezahlt. Der größte Vorteil hier ist, dass Sie Eigentümer bleiben und trotzdem über mehr Geld verfügen. Anbieter für die Umkehrhypothek gibt es leider relativ selten und diese ziehen häufig einen Sicherheitsabschlag vom Immobilienwert ab. Die Erben können das Haus bekommen, wenn sie das Darlehen übernehmen.