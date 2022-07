Nachkaufanleihen – für welche Anleger diese Zertifikate sinnvoll sind

So funktionieren Nachkaufanleihen

Gehen wir von einem Nennwert von 1.000 Euro für eine Nachkaufanleihe aus. Das Verhältnis von Bar- und Indexanteil beträgt 60 zu 40 Prozent, also 600 Euro Baranteil und 400 Euro Indexanteil. Mit 3 Prozent pro Jahr wird der Baranteil verzinst. Weiterhin bildet unsere hypothetische Nachkaufanleihe den Index XY ab, den wir zu einem Startkurs am Festlegungstag bei 10.000 Punkten fixieren. Die Nachkaufschwellen liegen bei 90, 80 und 70 Prozent unseres Startkurses von 10.000 Punkten. Bei diesen Schwellen werden jeweils 20 Prozent aus dem Baranteil in den Indexanteil umgeschichtet, sodass bei 70 Prozent des Startwertes beziehungsweise 7.000 Punkten von Index XY die 1000 Euro komplett im Indexanteil investiert sind. Das tiefere Indexniveau wird also zum Nachkauf genutzt.

Werden die Nachkaufschwellen nicht unterschritten oder entwickelt sich der Index gar positiv, können Sie mit Ihrem Indexanteil am Kursgewinn partizipieren. Außerdem bekommen Sie jährlich die Zinsen aus dem Baranteil ausgezahlt. Die Gewinne aus dem Indexanteil und Ihren verbleibenden Baranteil erhalten Sie am Fälligkeitstag.

Im Optimalfall für Sie als Anleger verläuft Index XY zunächst moderat nach unten und korrigiert dann wieder stark nach oben, über den Startwert hinweg. Doch auch bei einem durchgehend seitwärts laufenden Markt würden Sie von den Zinsen des Baranteils profitieren.