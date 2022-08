BAföG-Antrag – Schritt für Schritt BAföG beantragen

Kriterien für den BAföG-Antrag

Mit dem BAföG wird die erste Ausbildung an (berufsbildenden) Schulen, Akademien, Kollegs und (Fach-)Hochschulen unterstützt. Eine Ausnahme bilden Masterstudiengänge, die ein fortführender Studiengang zu einem Bachelorstudium sind, auch konsekutive Masterstudiengänge genannt. Dabei müssen Sie auch grundsätzlich in der Lage sein, den angestrebten Abschluss zu erreichen. In der Theorie mag das als notwendige Bedingung merkwürdig klingen, denn Ihre grundsätzliche Tauglichkeit beweisen Sie mit der Annahme an der Bildungsinstitution. Jedoch müssen Sie als Student in Ihrem fünften Bachelorsemester Leistungsnachweise erbringen, bei manchen Prüfungsordnungen schon früher. Tatsächlich gibt es auch eine Altersgrenze, durch die Sie die angestrebte Ausbildung vor Ihrem 30. Lebensjahr (Masterstudium 35. Lebensjahr) beginnen müssen, um die Förderung zu bekommen. Um BAföG zu erhalten, müssen Sie kein deutscher Staatsbürger sein. EU-Bürger, Migranten und Asyl-Berechtigte können ebenfalls Anspruch auf das BAföG erheben, wenn Sie ein Daueraufenthaltsrecht – zum Beispiel durch das Freizügigkeitsgesetz der EU – haben, eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt, eine Niederlassungserlaubnis besitzen oder anerkannte Geflüchtete sind.

Schüler, die Gymnasien oder Haupt- und Realschulen besuchen, haben ab der zehnten Klasse Anspruch auf Schüler-BAföG, wenn sie aus zwingenden Gründen nicht mehr bei den Eltern wohnen. Diese Gründe liegen vor, wenn

der Wohnort der Eltern zu Weit von der Ausbildungsstätte entfernt ist.

der Schüler einen eigenen Haushalt führt und verheiratet ist.

der Schüler einen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt.

Wichtig: Neben diesen notwendigen Voraussetzungen für eine BAföG-Förderung gibt es noch graduelle Kriterien. Dazu zählen die finanziellen Verhältnisse der Eltern oder das eigene Einkommen und Vermögen.