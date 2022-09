Heizöl kaufen: So finden Sie den besten Heizölpreis!

Regionale Unterschiede beim Heizölpreis

Die Frage, wann Sie Heizöl kaufen sollten, richtet sich auch danach, wo Sie leben. Im Sommer 2022 war das Heizöl in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt am günstigsten, in Süddeutschland am teuersten. Prekär könnte im Winter die Lage für Verbraucher in Berlin und Brandenburg werden, die von der Raffinerie „PCK“ in Schwedt versorgt werden. Diese Raffinerie bezieht ihr Rohöl zum Großteil direkt aus Russland durch die Pipeline „Druschba“ und gehört zu 91,67 Prozent dem russischen Unternehmen Rosneft. Sollte ein Ölembargo gegen Russland tatsächlich in Kraft treten, könnte es zu Versorgungsengpässen und damit verbundenen Preissteigerungen kommen.