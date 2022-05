Impact Investing – eine besondere Art der nachhaltigen Geldanlage

Unser Fazit und Ausblick zu Impact Investing

Impact Investing richtet sich an Anleger, denen soziale und nachhaltige Interessen wichtiger als die Rendite sind. Wichtig ist bei Finanzprodukten aus dem Impact-Investing-Bereich die Nachvollziehbarkeit beziehungsweise Transparenz, was diese Anlageform von normalen ESG-orientierten Investitionsarten unterscheidet. Was die Rendite und das Risiko angeht, kommt es auf das spezifische Finanzprodukt an, das Sie wählen. Prinzipiell scheinen die Grundsätze des Impact Investings keine Nachteile für eine Geldanlage zu sein.

Die Zahlen der Bundesinitiative und die leichtere Zugänglichkeit für Privatanleger scheinen zu zeigen, dass Impact Investing – wie andere nachhaltige Anlageformen (zum Beispiel Nachhaltigkeitszertifikate) – ein steigender Zukunftsmarkt werden könnte. Das gesellschaftliche Interesse am Umweltschutz wird dabei von politischen, geostrategischen Maßnahmen flankiert, um von fossilen Energieträgern unabhängiger zu werden. Man muss natürlich nicht sein ganzes Vermögen in nachhaltige Geldanlagen stecken, aber auch skeptische Anleger könnten über relativ risikoarme Investitionen wie staatliche Greenbonds zur Diversifizierung ihres Portfolios nachdenken.