CryptoPunks NFT – wie sie funktionieren und wie Anleger CryptoPunks kaufen können

Alternative Möglichkeiten für ein NFT-Investment

Der hohe CryptoPunk Preis hindert wohl viele interessierte Anleger an einem CryptoPunks Investment. Deswegen bieten sich andere Assets aus dem Krypto-Universum für Interessierte an. Besonders vielversprechend sind Investitionen in die nativen Kryptowährungen von Play-to-Earn NFT-Spielen. Hier können Sie als Anleger nicht nur von den Kursgewinnen der jeweiligen Kryptowährung profitieren, sondern können auch beim Spielen des NFT-Games Geld verdienen.

Tipp: In unserem Kryptowährungen-Vergleich haben wir die besten Kryptowährungen mit Potenzial unter die Lupe genommen.

Darüber hinaus kann es sich auch lohnen, in andere NFT-Projekte zu investieren, indem Sie die entsprechenden NFTs aus den Kollektionen kaufen. Informieren Sie sich über die Hintergründe und Ziele verschiedener NFT-Projekte, um chancenreiche NFTs zu entdecken. Ein Hinweis auf den Erfolg des Projekts kann die aktuelle Marktkapitalisierung sowie das Alter der Kollektion geben. Hohe Renditechancen bestehen bei neuen NFT-Projekten, wenn Sie es auf die Whitelist schaffen. Personen, die auf dieser Liste stehen, können bei einem NFT-Drop einen zufälligen NFT minten. Da die NFTs erst nach einem solchen Drop handelbar werden, steigen meist nach der Veröffentlichung die Preise.

Sie interessieren sich für das Metaversum, möchten aber keine Kryptowährungen kaufen? Dann bietet sich ein Investment in Metaverse-Aktien an. Mit diesen Wertpapieren partizipieren Sie am Erfolg von Unternehmen, die ihren Geschäftsbereich auf das Metaversum ausgeweitet haben. Die Art, wie sich die Unternehmen am dreidimensionalen Internet beteiligen, ist unterschiedlich.