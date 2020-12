Stiftungsfonds-Vergleich: So investieren Anleger in die besten Stiftungsfonds

Stiftungsfonds: Nicht nur für Stiftungen

Vereine, gGmbHs und andere Non-Profit-Organisationen halten sich bei Vermögensanlagen in den meisten Fällen an das gleiche Prinzip: Das Geld soll rentabel und sicher angelegt werden, ohne dass dabei große Kosten entstehen. In Niedrigzinsphasen achten Anleger besonders auf das Risikomanagement solcher Fonds. Sollten sie mit Anleihen kaum noch Rendite generieren, dann muss der Investmentfonds so konstruiert sein, dass er in möglichen Krisenzeiten möglichst stabil aufgestellt ist. Durch Aktien erlittene Verluste können dann mithilfe von Anleihen ausgeglichen werden. Es ist in diesem Fall also besser, auf den einen oder anderen Prozentpunkt in der Rendite zu verzichten, um ein funktionierendes Risikomanagement zu haben.

Tipp: Wie Anleger Fonds kaufen können, verraten wir in unserem gleichnamigen Ratgeber. Dort finden Sie auch wichtige Tipps rund um den Fondshandel.