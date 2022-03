Algorand kaufen – Tipps und Tricks zum ALGO-Handel

Das Zukunftspotenzial von Algorand

Algorand zeichnet sich nicht nur durch günstige und schnelle Transaktionen aus, sondern findet auch im NFT-Universum seinen Anklang. Die sogenannten Non-Fungible Token werden bei Anlegern immer beliebter, da der Markt großes Potenzial bietet. Doch mit wachsendem Hype steigen auch die Preise von NFTs. Diese sind mittlerweile so hoch, dass nur noch wenige Investoren in der Lage sind, wertvolle NFTs kaufen zu können. Mit fraktionierten NFTs soll mehr Menschen der Zugang zum NFT-Markt ermöglicht werden.

Wissenswert: Bei der Fraktionierung eines NFTs wird der Token von einem Smart Contract in mehrere Teile aufgespalten, wodurch diese dann fungible und somit austauschbar sind. So können wertvolle NFTs in kleinere Teile zerlegt werden, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, einen Anteil des NFTs zu erwerben und so von der Wertsteigerung zu profitieren.

Algorand unterstützt diese Erstellung von fraktionierten NFTs und ist das einzige dezentrale Netzwerk, das ohne Forks funktioniert. So eignet sich dieses Blockchain-Projekt ideal für Emittenten, die ihre NFTs einem breiteren Markt an Anlegern zugänglich machen möchten. Die Tokenisierung funktioniert mithilfe von Algorand Standard Assets (ASA), welche die Erstellung von digitalen Assets in Algorands Blockchain ermöglichen. Sowohl fungible als auch nicht-fungible Token können mit ASA erstellt werden – somit auch fraktionierte NFTs. Über Smart Contracts können die ASA Funktionalitäten darüber hinaus angepasst werden. Anleger, die Interesse an NFTs haben, können Algorand kaufen und so am digitalen Kunsthandel teilnehmen.

Vorsicht: Algorand gilt – wie alle anderen Kryptowährungen auch – als sehr riskantes Investment. Algorand existiert erst seit wenigen Jahren und steckt noch in der Entwicklung. Da das Algorand Projekt aussichtsreich ist, ist die Währung ALGO für Anleger dennoch einen Blick wert.