ApeCoin kaufen – diese Möglichkeiten gibt es zum APE-Handel

Der ApeCoin Air-Drop

Dass Kryptowährungen sehr volatil sind, ist mittlerweile den meisten Anlegern bekannt. Doch die Entwicklung des ApeCoin Kurses am ersten Handelstag im März 2022 war bis dahin selbst am Kryptomarkt eher selten zu sehen. Nach Veröffentlichung des Tokens sprang der ApeCoin Preis auf ungefähr 40 US-Dollar an, da viele Anleger im Projektstart eine Kaufchance sahen und ihr Verhalten FOMO – Fear of Missing Out – geschuldet war. Nach Projektstart kündigten zudem einige Entwickler an, dass sie den ApeCoin künftig in ihren DeFi-Anwendungen einsetzen würden, was den Kurs weiter befeuerte.

Danach folgte allerdings ein Preissturz auf unter 10 US-Dollar. Doch warum stürzte der Preis so stark ab? Grund hierfür war vor allem der Air-Drop der ApeCoins. Besitzer eines Bored Ape NFTs erhielten über 10.000 ApeCoins kostenfrei, Besitzer eines Mutant Apes immerhin 2.000 ApeCoins. Nach dem Preissprung verkauften einige Besitzer ihre ApeCoins mit hohen Gewinnen, wodurch der Kurs in eine Talfahrt ging. Beim Launch waren damit große Unternehmen und Personen, die bereits stark in den Krypto-Bereich investiert sind, die größten Gewinner.