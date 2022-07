Die besten Börsenweisheiten – das steckt hinter den Sprichwörtern

3. Börsenweisheit: „Greife nie in ein fallendes Messer“

Die Weisheit „Never catch a falling knife“ kann nicht nur in der Küche hilfreich sein. Auch an der Börse findet das Sprichwort Anwendung. Befindet sich ein Wertpapier in einem extremen Abwärtsmodus, möchte so mancher Investor keine weitere Kauforder erteilen – aus Angst, dass die Aktie noch tiefer fällt.

So mancher Börsenprofi wird sich nun fragen, ob man das Messer statt an der Klinge auch am Griff auffangen kann. Doch gerade diese „Fallen-Angel-Investments“ bergen erhebliche Risiken.

Unsere Empfehlung: Sie sollten sich von Aktien fernhalten, deren Kurse stark fallen. Denn setzt sich dieser Abwärtstrend fort, drohen Ihnen hohe Verluste. Als langfristiger Investor sollten Sie nur in Unternehmen investieren, die eine solide Bilanz und ein hervorragendes Geschäftsmodell vorweisen.