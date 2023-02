Kryptowährungen bewerten – mit diesen 6 Krypto-Kennzahlen gelingt es

In den vergangenen Jahren hat sich die Kryptowährungsbranche rasant entwickelt und immer mehr Privatanleger sind daran interessiert, in Kryptowährungen zu investieren. Doch wie können Sie Kryptowährungen sinnvoll bewerten, um das Potenzial einer Währung einzuschätzen? In diesem Ratgeber-Artikel stellen wir Ihnen sechs wichtige Krypto-Kennzahlen vor, die Sie bei der Einschätzung von Kryptos unterstützen können. Direkt zu Beginn gibt's das Wichtigste in Kürze und die besten Tipps.