Dividenden: Mit Aktien, ETFs und Fonds in Dividendentitel investieren

Dividenden stärker als die Kursentwicklung

Deutlich sichtbar wird der Einfluss der Dividenden beim Blick auf die Ergebnisse einer Studie der Sutor Bank aus dem Jahr 2019. Das Hamburger Finanzinstitut hat über einen Zeitraum von 31 Jahren – also seit Auflegung des DAX – ausgewertet, wie groß der Anteil der Dividenden an der Performance des DAX ist. Der deutsche Leitindex eignet sich in diesem Zusammenhang gut als Studienobjekt, denn bei dessen Wertermittlung werden nicht nur die Kursentwicklungen der einzelnen Indexmitglieder, sondern auch deren Dividendenausschüttungen berücksichtigt.

Das Ergebnis der Studie ist überraschend: Trennt man den DAX nach Kurs- und Dividendenentwicklung auf, zeigt sich, dass die reine Aktienkursperformance seit dem 31. Dezember 1987, dem Start des Index, bis Ende 2018 der Studie zufolge zwar beachtliche 5,2 Prozent pro Jahr betrug. Vereinfacht dargestellt wurden aus einem Euro Investment in den DAX Ende 1987 bis heute also 4,81 Euro. Doch berücksichtigt man nur die Dividenden und hätte diese im Laufe der Zeit immer wieder in Aktien reinvestiert, hätte man in 31 Jahren aus einem Euro stolze 10,56 Euro gemacht. Die jährliche DAX-Rendite inklusive Dividenden betrug somit 7,9 Prozent. „Obwohl die Differenz der Rendite von DAX und DAX Kursindex im betrachteten Zeitraum durchschnittlich nur 2,7 Prozent pro Jahr beträgt, hat sich der Ertrag über die Laufzeit mehr als verdoppelt – aufgrund des Zins- und Zinseszinseffekts“, erklärt Lutz Neumann, Leiter Vermögensverwaltung der Sutor Bank.