Chainlink kaufen – Tipps und Tricks zum LINK-Handel

Die Geschichte von Chainlink

Bereits 2014 wurde SmartContract Ltd, die Non-Profit-Organisation hinter Chainlink, gegründet. Der CEO von SmartContract Ltd ist wohl einer der bekanntesten Persönlichkeiten in der Krypto-Welt: Sergey Nazarov. Mehrere Jahre lang entwickelte das Team um Nazarov in aller Stille Chainlink. Beim ICO im Jahr 2017 brachte das Projekt schließlich 32 Millionen US-Dollar an Fördermitteln beim Crowdfunding ein. Im Jahr 2019 konnte Chainlink den Betrieb auf der Ethereum-Blockchain aufnehmen und startete damit in ein solides Jahr. So konnte Chainlink einige bedeutende Partnerschaften, beispielsweise mit Microsoft, Google und Oracle, schließen und wurde an den größten Börsen für Kryptowährungen der Welt notiert. Nachdem Chainlink auch im Jahr 2020 weiterwuchs, konnte es sich in Bezug auf den Marktwert als eine der weltweit größten Kryptowährungen sowie als eine führende Orakellösung etablieren.