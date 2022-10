Decentraland kaufen – Tipps und Tricks zum MANA-Handel

Hat Decentraland Potenzial?

Ende 2021 verzeichnete Decentraland über 300.000 Nutzer pro Monat, deutlich mehr als der Konkurrent The Sandbox mit nur 30.000 monatlichen Nutzern. Seit Beginn des Metaversum-Hypes haben sich bereits einige Investoren und Unternehmen einen Platz im Decentraland gesichert, die Preise für die virtuellen Grundstücke gingen durch die Decke. So zahlte Tokens.com 2,4 Millionen US-Dollar für ein einziges Grundstück in der Fashion-Street. Dieser Bezirk ist speziell für Modeveranstaltungen und Bekleidungsläden gedacht. An diesem Beispiel lässt sich bereits jetzt erkennen, dass die Grundstückspreise von der Lage im Metaversum abhängig sind – ähnlich wie in einer realen Stadt.

Das Metaversum hat das Interesse von Verbrauchern und Unternehmern geweckt, da es ganz neue Möglichkeiten der Monetarisierung anbietet. Der Wettbewerb zwischen verschiedenen Metaversum-Entwicklern und unterschiedlichen Projekten steigt stetig. Der Erfolg des Projektes hängt neben der Technologie und der Grafik auch von den speziellen Features ab, die verschiedenen Nutzergruppen geboten werden. Ein Metaversum sollte neben Unterhaltung und Investmentmöglichkeiten auch Möglichkeiten zur digitalen Arbeit und Bildung bieten. Decentraland ist bereits einen Schritt weiter, die Botschaft des Landes Barbados hat einen virtuellen Standort auf der Plattform eröffnet.

Je mehr etablierte Unternehmen sich dazu entscheiden, sich ein Standbein im Metaversum zu erbauen, desto mehr Nutzer wird eine Plattform verzeichnen können. Für den Erfolg von Decentraland ist es deswegen entscheidend, mit starken Partnern zu kooperieren, wie in der Vergangenheit mit den Australian Open. Der größte Konkurrent scheint derzeit The Sandbox zu sein. Die Plattform konnte unter anderem einen Deal mit Adidas eingehen. Welches Metaversum sich am Ende durchsetzt oder ob mehrere Metaversen koexistieren werden, wird die Zukunft zeigen.

