Libra Coin kaufen – so investieren Sie in die Facebook-Kryptowährung

Echte Libra Coins kaufen

Sowohl CFDs als auch Zertifikate auf Kryptowährungen bieten eine besonders bequeme Möglichkeit, von der Wertentwicklung von Bitcoin, Ethereum & Co. zu profitieren. Wenn Sie eine Onlinewährung aber wirklich besitzen wollen, führt am Kauf von „echten Coins“ kein Weg vorbei, also am Kauf von Bitcoins oder Libra Coins in Form von „digitalem Geld“ bzw. in Form von Daten.

Der Besitz eines Wallets ist für den Kauf von echten Kryptos ratsam und oft sogar Grund­voraus­setzung. Ein Wallet ist eine elek­troni­sche Brieftasche und ver­gleich­bar mit einem per­sön­lichen Giro­konto für die Hosentasche. Sie können mit einem Wallet Über­wei­sungen tätigen und Kryptos empfangen oder ver­schicken.

Kaufen Sie zum Beispiel Bitcoin auf mehreren Portalen oder an verschiedenen Krypto-Börsen (dazu gleich mehr), dann können Sie alle Bitcoins in einem einzigen Wallet zu­sam­men­fassen. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Sie eine Kryptowährung in einem Wallet „verwahren“, dann schauen Sie am besten in unser Krypto-Lexikon. Dort haben wir die wichtigsten Begriffe rund um das Thema Krypto­währungen erklärt.