Aktienrente – so funktioniert die kapitalgedeckte Altersvorsorge

Warum könnte eine staatliche Aktienrente sinnvoll sein?

Durch den demographischen Wandel könnte die bisherige umlagefinanzierte Rente in Deutschland bald nicht mehr ausreichend sein. Das Umlageverfahren funktioniert so, dass die Renteneinzahlungen der Arbeitnehmer direkt die Auszahlungen der Rentner finanzieren. Es wird nur ein geringer Kapitalstock aufgebaut, wenn überhaupt, der logischerweise immer geringer wird, je weniger Einzahler es gibt. Das Umlage-Prinzip könnte nach der Alterspyramide des statistischen Bundesamtes bald in Schieflage geraten, wenn die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er-Jahre in den 2020er- und 2030er-Jahren in Rente gehen. Daraus folgt, dass die Renten entweder gekürzt oder die Rentenbeiträge erhöht werden müssen – oder beides.

Wissenswert: Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben Länder wie Schweden oder Norwegen bereits ein staatliches, kapitalgedecktes Rentensystem eingeführt. Beim schwedischen Modell fließt ein Teil der Rentenbeiträge in einen staatlich verwalteten Fonds, mit dem Investitionen an den Kapitalmärkten vorgenommen werden. Den Fonds, beziehungsweise die Risiko-Stufe des Fonds, dürfen sich die Einzahler selbst aussuchen. Ansonsten wandert das Geld automatisch in den risikoarmen Fonds AP7 Såfa, der in den letzten 20 Jahren durchschnittlich stolze 11 Prozent Rendite einfahren konnte. Norwegen setzt seit den 1960er-Jahren komplett auf die Kapitaldeckung bei seinen Renten.