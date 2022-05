Cost-Average-Effekt – das bringt der Durchschnittskosteneffekt wirklich!

Warum sich ETF-Sparen trotzdem lohnt

Auch wenn die Einmaleinlage in gewissen empirischen Studien den Cost-Average-Effekt schlägt, heißt das nicht, dass ETF-Sparen nicht lukrativ ist. Anleger, die nicht so viel Kapital zur Verfügung haben beziehungsweise nicht alles auf einmal investieren wollen, können dennoch von einem ETF-Sparplan profitieren. Denn ein ETF-Sparplan kann vielmehr dafür sorgen, dass man überhaupt zukünftig in die Lage kommt, eine größere Geldmenge auf einmal mobilisieren zu können. Außerdem fühlen sich sicherheitsorientierte Anleger damit wohl, nicht so viel Geld auf einmal zu investieren. Denn auch wenn die Märkte historisch gesehen wachsen, kann es immer wieder zu mehr oder weniger großen Börsencrashs kommen, für die man sich mit einem langfristigen Sparplan gewappnet fühlt. Ferner ist es auch nicht so, dass ETFs in einer geraden Linie nach oben verlaufen. Selbst stabile ETFs sind kleineren Schwankungen unterworfen, sodass der Cost-Average-Effekt durchaus in Erscheinung treten kann.