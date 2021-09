Polkadot kaufen – diese Möglichkeiten gibt es zum Polkadot-Handel

Wie funktioniert Polkadot?

Der Kern einer jeden Kryptowährung sind ihre Tokens. Bei Polkadot werden diese auch DOTs genannt. Um neue Blockchains zu starten und diese an die Relay Chain von Polkadot zu koppeln, werden unter anderem eben jene DOTs benötigt. Darüber hinaus dienen die DOTs noch zwei weiteren Zwecken: den Governance- und Konsensfindungsmodellen des Netzwerks.

Polkadot kann man nicht nur über Kryptobörsen kaufen, man kann sich die DOTs auch verdienen. So wurden die meisten Coins an die Investoren eines dem Projektstart vorausgegangenen ICOs ausgezahlt. Darüber hinaus werden die neu entstehenden DOTs an diejenigen Nutzer ausgezahlt, die ihre Token aktiv „staken“ – das heißt ihre Coins in einer Wallet halten, um die Blockchain zu unterstützen – und die das Netzwerk als sogenannte Validatoren absichern.