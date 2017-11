Krypto-Trading: So hebeln und shorten Sie Bitcoin & Co.

Den ersten Bitcoin zu kaufen ist kein einfaches Unterfangen. Der direkte Kauf bei der Hausbank ist ebenso wenig möglich wie der Kauf über ein bestehendes Wertpapierdepot. Wer einen Coin sein Eigen nennen will, muss sich zunächst für einen der unzähligen Krypto-Marktplätze oder Bitcoin-Börsen entscheiden. Die Auswahl ist eine echte Herausforderung, denn nicht jeder Marktplatz bietet jeden Coin an und die oft recht komplizierte Registrierung auf den meist englischen Internet­seiten ist auch nicht jedermanns Sache.

Bitcoin-Kauf jetzt auch indirekt über CFDs möglich

Spekulanten, die mit Coins traden und an steigenden oder gar fallenden Kryptokursen verdienen möchten, benötigen aber nicht zwingend eine eigene "Wallet" bei einem Krypto­marktplatz. Wer keinen Wert darauf legt, einen Coin physisch zu besitzen, kann auch den indirekten Weg über einen Bitcoin-, Litecoin- oder Ripple-CFD nehmen.

Krypto-CFDs sind dabei im Prinzip genauso handelbar wie "normale" Wertpapiere. Ein Bitcoin-Trader kann somit über einen Bitcoin-CFD eins zu eins an der Entwicklung des Bitcoin partizipieren, besitzt den Coin aber nicht physisch. Steigt der Bitcoin um fünf Prozent, legt auch der Bitcoin-CFD um fünf Prozent zu. Spekulative Anleger können mit CFDs aber auch mit Hebel agieren. Entweder um die Chance zu erhöhen (und gleichzeitig auch das Risiko) oder um nur einen Bruchteil des sonst für den Bitcoin-Kauf erforderlichen Einsatzes bringen zu müssen.

Aus fünf Prozent können hundert Prozent werden - oder umgekehrt

Ein Bitcoin-CFD mit einem Hebel von 20 kann dem Trader also einen Kursgewinn von 100 Prozent einbringen, obwohl der Bitcoin lediglich um fünf Prozent zugelegt hat. Aber Achtung: Ein Kursrückgang um wenige Prozent kann hier auch schnell zum Totalverlust führen. Auch Short-Positionen sind mittels CFD möglich. Fällt der Bitcoin-Kurs um beispielsweise zehn Prozent, steigt ein ungehebelter Short-CFD ebenfalls um rund ein Zehntel.

Wer Krypto-CFDs handeln will, benötigt hierzu einen ausge­wählten CFD-Broker, beispiels­weise IG, eToro oder Plus500. Letzteren kennen Fußball­interessierte auch als Hauptsponsor von Atletico Madrid.

Interessant: Der finanzen.net-Partner Plus500 bietet Neukunden aktuell einen 25 Euro Bonus bei Kontoeröffnung sowie einen Einzahlungs­bonus in Höhe von 25 Prozent an.

Plus500 bietet übrigens Kredit­karten­zahlungen und eine schnelle Kontoeröffnung ohne Postident an. Natürlich können spekulative Naturen auch jeden anderen CFD-Broker nutzen, der CFDs auf Kryptowährungen anbietet. Wie genau der CFD-Handel funktioniert und welche Chancen und Risiken damit verbunden sind, können Sie im CFD-Ratgeber nachlesen.

Disclaimer / Hinweis:

Bitte beachten Sie die Bonusbedingungen von Plus500 auf der Website des Anbieters.

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Dies bedeutet, dass finanzen.net womöglich eine Provision erhält, wenn Sie eine Anmeldung/Transaktion bei einem der verlinkten Portale tätigen. Ihnen entstehen dadurch keine Mehrkosten. Hinweis zu Plus500: Ihr Kapital unterliegt einem Risiko. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909).

