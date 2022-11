ETP kaufen – kostengünstig in Kryptowährungen und Rohstoffe investieren

Was sind ETPs?

ETPs sind passive Anlagen. Ihre Verwaltungsgebühren fallen in der Regel geringer aus als bei aktiven Anlagen. Exchange-Traded Products bilden einen Referenzindex oder Basiswert nach und bieten Ihnen eine günstige Methode, um an diesen zu partizipieren. Sie streben also dieselbe Rendite an und ermöglichen Ihnen eine diversifizierte Anlage mit nur einer Transaktion. ETPs sind außerdem unbefristet: Sie können die Anteile also nach Bedarf ausgeben. Ein weiteres Merkmal von ETP ist, dass Sie als Anleger durch die Bereitstellung laufender Kurse auch während des Tages auf die Werteentwicklung der Anlage zugreifen können. Sie möchten Ihre ETPs wieder verkaufen? Kein Problem! ETP können während der Börsenzeiten genauso leicht gekauft und verkauft werden wie Aktien. Die Anlage ist liquide und wird von einem Pool von autorisierten Teilnehmern und Market Makern unterstützt.

Bitte beachten Sie, dass Sie ETPs nur zu den Börsenhandelszeiten handeln können. Kryptowährungen werden zum Beispiel 24:7 gepreist, also auch am Wochenende. Sollten Kryptowährungen also am Wochenende stark steigen oder fallen, können Sie nicht direkt reagieren, sondern müssen warten bis die Börse wieder geöffnet hat. Dadurch können wesentliche Nachteile entstehen.

Tipp: In unserem ETF-Lexikon erklären wir Ihnen alle Begriffe rund ums Thema Fonds.