Kryptotrading: Das sollten Kryptotrader beachten, wenn sie in Bitcoin, Ethereum & Co. investieren

Disziplin, Diversifikation und Sorgfalt

Beim Kryptotrading geht es darum, einen Plan zu haben. Das hilft Tradern bei der Entscheidung, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten. Diesen Plan sollten Sie stets befolgen und sich auch an Ihre eigenen Regeln halten. Insbesondere die technische Analyse kann beim Kryptotrading hilfreich sein. Laut Sincere sollte der Fokus dabei vor allem auf den gleitenden Durchschnitten und dem Relative Strength Indicator (RSI) liegen. Diese Indikatoren seien auch für Anfänger recht leicht zu verstehen und zu deuten.

Die letzte und wohl wichtigste Regel beim Kryptotrading und auch Wertpapierhandel: Diversifizieren Sie! Denn Sie sollten niemals Ihr gesamtes Vermögen in ein einziges Finanzprodukt stecken. Grundsätzlich gilt für Kryptotrader, die noch in den Beginnerschuhen stecken, dass beim Handel mit Bitcoin, Ethereum und Co. Vorsicht geboten ist. So könnte es beispielsweise noch Jahre dauern, bis digitale Währungen von der Regierung oder Institutionen akzeptiert oder gar unterstützt werden, sofern das überhaupt jemals der Fall sein wird. An oberster Stelle sollten für Trader – unabhängig vom Finanzprodukt – daher immer Geschicklichkeit, Disziplin und Sorgfaltspflicht stehen.