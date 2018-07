Der TecDAX als Renditebeschleuniger

Der deutsche Technologie-Index TecDAX hat den Leitindex DAX in den vergangenen zehn Jahren bezüglich Kursentwicklung deutlich geschlagen. Während der DAX seinen Wert in dieser Zeit verdoppelt hat, steht der TecDAX mehr als vier Mal so hoch wie vor zehn Jahren.

Im Schnitt verbuchte der TecDAX seither annähernd ein Plus von 40 Prozent pro Jahr – das ist nicht nur viel mehr als der DAX jährlich stieg (10 Prozent), sondern auch mehr als der Midcap-Index MDAX pro Jahr klettern konnte (20 Prozent).

Tipp: Mit einem TecDAX-ETF können Sie als Anleger besonders unkompliziert und günstig von der starken Entwicklung des Technologiewerteindex profitieren.

Wie genau ein TecDAX-ETF funktioniert, worauf Sie beim Fonds-Kauf grundsätzlich achten sollten und wo der beste TecDAX-ETF zu finden ist, erfahren Sie weiter unten in diesem Ratgeber ab dem Kapitel TecDAX-ETF kaufen. Den besten ETF Fonds auf den deutschen Technologie-Index finden Sie am schnellsten in unserem TecDAX-ETF-Vergleich. Bevor Sie sich einen Indexfonds auf den Tec-Index in Ihr Wertpapierdepot holen, sollten Sie aber zunächst wissen, was den TecDAX in der Vergangenheit so stark gemacht hat.