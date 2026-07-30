DAX 25.442 -0,1%ESt50 6.286 +0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,39 +2,1%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.019 +0,5%Euro 1,1449 -0,1%Öl 91,5 +0,8%Gold 4.067 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

BA-Stellenindex stagniert im Juli

DOW JONES--Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist im Juli stabil geblieben. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stagnierte bei 103 Zählern, wie die Bundesagentur mitteilte. Er lag damit 4 Punkte über seinem Vorjahreswert. Insgesamt bewegt sich der BA-X seit über einem Jahr um den Jahresdurchschnitt von 2015, der als Referenzwert festgelegt wurde.

Werbung

Der BA-X bildet die Arbeitskräftenachfrage am ersten Arbeitsmarkt ab. Während die Arbeitslosenzahlen mit einigen Monaten Verzögerung auf konjunkturelle Änderungen reagieren, gilt die Bereitschaft der Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, als ein frühes Signal für Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 04:29 ET (08:29 GMT)