DAX-FLASH: Vor dem Wochenende in robuster Verfassung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 30) dürfte am Freitag nur moderat schwächer starten und sich damit zunächst weiter im Bereich der 13 200 Punkte aufhalten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor der Eröffnung bei 13 196 Punkten mit einem Minus von 0,1 Prozent. Gerade mit Blick auf die Vortagesverluste am New Yorker Aktienmarkt zeigt sich der Dax vor dem Wochenende damit in robuster Verfassung.

Die zwischenzeitliche Erholung der US-Techwerte zusammen mit einer optimistischeren Europäischen Zentralbank (EZB) hatte ihn in dieser Woche angetrieben. Die am Vortag veröffentlichten geldpolitischen Entscheidungen der EZB gaben ihm dann aber keine weiteren Impulse mehr. Auf Wochensicht hat sich das Barometer aktuell ein Plus von 2,8 Prozent erarbeitet./ajx/zb