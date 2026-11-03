Holding(s) in Company

03.11.26 15:35 Uhr

11. In case of proxy voting: [name of the proxy holder] will cease to hold [% and number] voting rights as of [date].

[X] Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

[ ] Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.

10. Information in relation to the person subject to the notification obligation (please tick the applicable box):

9. Notified details of the resulting situation on the date on which the threshold was crossed or reached:

[ ] An event changing the breakdown of voting rights

[ ] An acquisition or disposal of financial instruments

1. Identity of the issuer or the underlying issuer of existing shares to which voting rights are attached:

NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS (to be sent to the relevant issuer and to the Central Bank of Ireland)

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