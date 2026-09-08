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Integrationsbeauftragte fordert Pflichtjahr vor der Schule

BERLIN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf die schlechten deutschen Ergebnisse bei der Bildungsstudie Pisa fordert die Migrationsbeauftragte Natalie Pawlik ein verpflichtendes letztes Kita- oder Vorschuljahr. "Sprachfähigkeiten und soziale Kompetenzen sind zwei wichtige Voraussetzungen für den Schulalltag", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Ein verpflichtendes Jahr könne helfen, diese Voraussetzungen zu schaffen.

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Pawlik sprach sich auch für verpflichtende Sprachstandserhebungen aus. Sie könnten helfen, individuellen Förderbedarf früh zu erkennen, so die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.

Pawlik: Soziale Herkunft entscheidet

"Pisa zeigt erneut: In Deutschland entscheiden soziale Herkunft und familiäre Lebensbedingungen stärker als in anderen Ländern über den Bildungs- und Lebensweg eines Kindes", sagte Pawlik. Besonders betroffen seien Kinder mit Einwanderungsgeschichte in sozial schwächeren Quartieren.

Die SPD-Politikerin forderte "eine gemeinsame Kraftanstrengung von Bund und Ländern". Integration müsse früh mit guten Kitas und Sprachförderung beginnen. Geflüchtete Kinder sollten auch während eines Asylverfahrens Kita oder Schule besuchen können.

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Die neue Pisa-Studie hatte für Schülerinnen und Schüler in Deutschland die niedrigsten Kompetenzwerte seit Beginn der Erhebungen ergeben. Hierzulande hängt der Schulerfolg stärker als in anderen Ländern vom Elternhaus ab./bw/DP/stw

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