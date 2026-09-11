JDC Group: Kursrutsch als Chance

Obwohl JDC deutlich wächst, ist die Aktie kräftig zurückgekommen. Das eröffnet eine interessante Einstiegschance - zumal ein neuer Wachstumstreiber ins Spiel kommt.

So richtig rund läuft es derzeit nicht für die Aktie der JDC Group. Seit Jahresbeginn hat der Titel mehr als ein Viertel seines Wertes eingebüßt und notiert inzwischen bei weniger als 19 Euro – und damit nur knapp über seinem 52-Wochen-Tief. Dabei steht die schwache Kursentwicklung in deutlichem Kontrast zur operativen Entwicklung des Finanzdienstleisters.

Ergebnis wächst schneller

Bereinigt um eine nunmehr konservativere Verbuchung von Performance-Gebühren konnten die Wiesbadener ihren Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 22,7 Prozent auf 148,5 Mio. Euro steigern. Noch beeindruckender fiel die Ergebnisentwicklung aus: Das EBITDA kletterte bereinigt um 82,7 Prozent auf 15,6 Mio. Euro und das EBIT hat sich sogar mehr als verdoppelt auf 12,2 Mio. Euro (+130 Prozent). Dabei profitiert JDC zunehmend von der Skalierbarkeit seiner Plattform sowie von steigenden wiederkehrenden Erlösen, insbesondere bei der im letzten September übernommenen FMK-Gruppe.

Prognose steht grundsätzlich

Trotz des derzeit schwächeren Neugeschäfts hält der Vorstand daher an seiner Jahresprognose fest. Erwartet werden für 2026 Umsätze von 300 bis 330 Mio. Euro und ein EBITDA von 35 bis 38 Mio. Euro. Aufgrund des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds rechnet das Management allerdings eher mit einem Ergebnis am unteren Ende der Spanne. Im kommenden Jahr soll es aber weiterhin einen kräftigeren Schub auf 450 bis 500 Mio. Euro Umsatz und 40 bis 50 Mio. Euro EBITDA geben. Damit würde der Konzern seine Ertragskraft innerhalb weniger Jahre mehr als verdoppeln.

Altersvorsorgedepot als Wachstumstreiber

Zusätzliches Potenzial verspricht ein weiterer Wachstumstreiber, den viele zumindest für JDC noch gar nicht auf der Rechnung haben dürften: das staatlich geförderte Altersvorsorgedepot, das zum 1. Januar 2027 eingeführt wird. Fonds und ETFs können dann stärker in die staatlich geförderte private Altersvorsorge einbezogen werden. JDC erwartet deshalb bereits im Schlussquartal 2026 verstärkte Marketingaktivitäten der Versicherungs- und Fondsgesellschaften, von denen insbesondere die Tochter FMK, aber auch die übrigen Vertriebskanäle profitieren sollten.

Interessante Einstiegsgelegenheit

Dem steht eine Bewertung der Aktie gegenüber, die erst recht nach dem jüngsten Kursrutsch zunehmend attraktiv wird. Auf Basis der aktuellen Analystenschätzungen wird JDC für 2026 nur noch mit einem KGV von rund 18 bewertet, für 2027 sinkt der Wert auf unter 15. Angesichts zweistelliger Wachstumsraten und der deutlich überproportionalen Ergebnisentwicklung erscheint das keineswegs überzogen. Setzt sich die Dynamik fort und sorgt das Altersvorsorgedepot tatsächlich für den erwartbaren zusätzlichen Schub, bietet der jüngste Rücksetzer eine hoch interessante Einstiegsgelegenheit.

Eine interessante Einstiegsgelegenheit könnte sich auch bei 2G Energy bieten. Nach einer Rally durchläuft die Aktie eine Konsolidierung und arbeitet aktuell an einem kurzfristigen Boden. Da das Unternehmen stark von KI-Investitionen profitiert, könnte dieser die Basis für einen neuen Kursschub darstellen: http://finanzen.net/nachricht/aktien/2g-energy-bereit-fuer-den-naechsten-schub-15927183

Spannend sind darüber hinaus jetzt auch Beteiligungsgesellschaften, die an der Rally der letzten Jahre kaum partizipiert haben. Warum sich das jetzt ändern könnte, lesen sie hier: zum Artikel

Autoren: Die SmartCaps-Redaktion. Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.587 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand: 05.09.26) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

Erstellung am 11.09.26 um 16:48 Uhr.

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