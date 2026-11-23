FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Maut

Die Einführung einer Pkw-Maut ist ein heikles Unterfangen. Autofahrer würden eine Abgabe als Gängelung empfinden. Denn sie leisten bereits einen erheblichen Beitrag über Steuern und Abgaben. Eine Maut würde vor allem jene treffen, die nicht auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen können und deshalb auf das Auto angewiesen sind. Trotzdem ist eine Debatte über eine Abgabe zu begrüßen. Denn eine Maut hat auch Vorteile. So ist sie eine Möglichkeit, um Elektroautofahrer in die Pflicht zu nehmen. Diese zahlen keine Energiesteuern auf Benzin und Diesel. Diese Einnahmen fehlen dem Staat, und die Lücke wird mit der steigenden Zahl an Elektroautos auf deutschen Straßen immer größer./yyzz/DP/zb