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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Lohnlücke

22.04.26 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur Lohnlücke:

"In Westdeutschland verdienen Vollzeitbeschäftigte 17 Prozent mehr als in Ostdeutschland. So war es auch im vergangenen Jahr, und wahrscheinlich wird sich daran so schnell nichts ändern. Schon gar nicht durch das Wirken der Politik. Denn die Politik kann weder Firmen befehlen, mit großen Einheiten in den Osten zu gehen, noch kann sie eine höhere Tarifbindung dekretieren. Sie kann allerdings die Wirtschaft durch finanzielle Anreize dazu motivieren, in strukturschwachen Regionen zu investieren. Das ist in den vergangenen Jahrzehnten in großem Umfang geschehen. Trotzdem sind Unterschiede geblieben. So wie es sie auch zwischen Ostfriesland und Bayern gibt oder zwischen dem Saarland und Baden-Württemberg. Politisch lassen sich die berühmten Rahmenbedingungen beeinflussen, mehr ist nicht drin."/yyzz/DP/he