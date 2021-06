WOCHENAUSBLICK: Gefährlich gute Stimmung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Droht der Dax womöglich ins Sommerloch zu fallen? Kurzfristig könnten sich die Aussichten für den deutschen Aktienmarkt eingetrübt haben. Hatte der deutsche Leitindex am Montag vergangener Woche noch ein Rekordhoch bei gut 15 800 Punkten erklommen, so fiel er am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Monatsanfang. Mit dem sogenannten großen Verfall am Mittag gerieten die Kurse zunehmend unter Druck. Alle drei Monate verfallen zu diesem Termin Futures und Optionen auf den Dax. Investoren versuchen dann die Kurse in die für sie günstige Richtung zu bewegen. Dabei hatten diesmal offenbar die Bären die Oberhand über die Bullen.

Die nächste rund Marke von 16 000 Zählern liegt zwar noch immer in Reichweite. Auch zeigt der langfristige Trend weiter klar aufwärts, seit Jahresbeginn hat der Dax um fast 13 Prozent zugelegt. Doch gerade hierin sehen Experten eine Gefahr. "Innerhalb eines stark ausgeprägten Bullenmarktes werden Risiken ausgeblendet", warnte Analyst Christian Schmidt von der Landesbank Helaba. Die Kurse spiegelten mittlerweile sehr hohe Erwartungen wider, die Relation von Chancen zu Risiken sei nicht länger attraktiv.

Sollte es tatsächlich zu einer spürbaren Korrektur der hohen Erwartungen kommen, hätte der Dax nach der Rally nun reichlich Platz nach unten. Das nächste markante Tief datiert von Mitte Mai bei gut 14 800 Punkten. Zum Auslöser eines Rücksetzers könnte womöglich erneut das Coronavirus werden. "Inzwischen wird auch in Deutschland die Delta-Variante vermehrt nachgewiesen", sagte Volkswirt Christoph Weil von der Commerzbank. In Großbritannien und Portugal stiegen die Zahlen der mit dieser Mutante Infizierten. Das Robert Koch-Institut warnte vor dieser ansteckenderen Variante.

Derweil dürften sich in der neuen Woche die ersten Marktakteure in die Sommerferien verabschieden. In Berlin, Hamburg und drei weiteren Bundesländern beginnen die Schulferien. Damit dürfte es auch an den Börsen in den kommenden Wochen ruhiger zugehen. Am Mittwoch könnten die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA und am Donnerstag das ifo-Geschäftsklima konjunkturelle Impulse setzen. "Die Lockerungen seit Mai wirken sich in den europäischen Volkswirtschaften positiv aus. Dabei hat die ganz große Öffnungswelle, zum Beispiel im Tourismus und Gastgewerbe, vielerorts noch gar nicht eingesetzt", sagte Helaba-Analyst Stefan Mütze.

Auch mit Blick auf die Unternehmen ist die Agenda überschaubar. Am Donnerstag lädt Siemens zu einem Kapitalmarkttag. "Siemens macht gute Fortschritte", attestierte Guillermo Peigneux Lojo von der Bank UBS den Münchenern. Die Lage auf wichtigen Märkten wie Automatisierung und Elektrifizierung sei gut. Siemens werde auf der Veranstaltung das sich hieraus ableitende Wachstumspotenzial abschätzen.

Am Mittwoch laden der britische Pharmariese GlaxoSmithKline und der niederländische Halbleiterzulieferer ASML (ASML NV) die Investoren ein. Die ASML-Aktien eilten im Juni von einem Hoch zum nächsten. Das Unternehmen ist an der Börse mittlerweile fast 250 Milliarden Euro wert, mehr als die beiden deutschen Schwergewichte SAP (SAP SE) und Allianz zusammen. Die weltweite Halbleiterknappheit lässt die Nachfrage der Chip-Produzenten nach Fertigungsanlagen boomen.

Am Montag werden schließlich die von der Deutschen Börse beschlossenen Index-Änderungen wirksam. Neu im MDAX sind dann die Papiere des Online-Gebrauchwagenhändlers Auto1 (AUTO1 Group SE). Auch im SDAX gibt es einige Änderungen, so steigen etwa die Anteile der Vodafone-Funkmastentochter Vantage Towers in den Nebenwerteindex auf. Im Dax bleibt alles beim Alten./bek/ajx/he

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---