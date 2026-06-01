WOCHENVORSCHAU: Termine bis 19. Juni 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 19. Juni
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MONTAG, DEN 8. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung
10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung
10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung
12:00 DEU: BASF's Investorenveranstaltung zum Zhanjiang-Verband
14:30 USA: Honeywell, Strategieupdate
19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, San Jose
DEU: Paragon, Jahreszahlen
USA: Coreweave, Hauptversammlung
USA: Reddit, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Deutsch-ukrainische Industriekonferenz der Initiative «New Age Defence»
10:00 DEU: Biotech-Finanz Gipfel - EY stellt Studie zur Biotechbranche vor
Die Zahlen erhebt der Verband BIO Deutschland e. V. jährlich in Kooperation mit EY
10:00 LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister
14:00 DEU: Venture Capital Side-Event «German Venture & Growth Forum» mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)
14:30 DEU: Staat und Wirtschaft vereinbaren beschleunigten Ausbau digitaler Infrastrukturen. Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie der CEOs der Telekommunikationsbranche u.a. mit Digitalminister Karsten Wildberger.
17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»
CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten
HINWEIS
AUS: Feiertag, Börse geschlossen
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DIENSTAG, DEN 9. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: SHW, Hauptversammlung
10:00 DEU: SMA Solar, Hauptversammlung
10:00 DEU: Westwing Group, Hauptversammlung
10:00 DEU: Jenoptik, Hauptversammlung
14:00 DEU: Krones, Hauptversammlung
15:00 USA: Biogen, Hauptversammlung
19:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Handelsbilanz 5/26
06:30 NLD: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Handelsbilanz 4/26
08:00 DEU: Industrieproduktion 4/26
08:00 DEU: Arbeitksosten Q1/26
08:00 DEU: Lkw-Maut Fahrleistungsindex 5/26
08:00 DEU: Stromerzeugung nach Energieträgern (einschl. Stromim- und -exporte), 1. Quartal 2026
08:00 FIN: Handelsbilanz 4/26 (vorläufig)
08:00 ROU: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Handelsbilanz 4/26
16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 5/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe
EST: Treffen der Regierungschef der nordischen und baltischen Staaten (NB8), Tallinn
LUX: Treffen der EU-Minister für Telekommunikation, Luxemburg
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MITTWOCH, DEN 10. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk)
08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen
10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk
14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online)
16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
19:00 USA: Target, Hauptversammlung
21:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
14:30 USA: Realeinkommen 5/26
15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26
SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose
DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld
DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft
+ 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae
+ 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche
18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission legt Energie-Paket vor, Brüssel
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DONNERSTAG, DEN 11. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung
10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung
10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark
11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026
17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung
19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung
19:00 USA: Honeywell, Investor Day
22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26
08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26
08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde)
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft
DEU: Bundestag
+09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel
10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens
u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU)
+ 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)
DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin
Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).
LUX: Treffen der Euro-Gruppe
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FREITAG, DEN 12. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung
USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26
06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26
08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26
08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26
08:00 GBR: BIP 4/26
08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
08:00 DEU: Insolvenzen 3/26
08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit:
Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025
08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 DEU: Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose
12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe
LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg
RUS: Feiertag, Börse geschlossen
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MONTAG, DEN 15. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26
09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.
FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian
FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris
LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg
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DIENSTAG, DEN 16. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung
09:30 SWE: Securitas, Investor Day
10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung
10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung
10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung
14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag
14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung
15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag
17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus
PRT: EDP, Kapitalmarkttag
TERMINE KONJUNKTUR
JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26
04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26
09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26
11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26
14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26
14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26
14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland
13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg
FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.
LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister
LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten
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MITTWOCH, DEN 17. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung
10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung
10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung
11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung
11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung
12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung
15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day
17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung
19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26
08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26
11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26
16:00 USA: Lagerbestände 4/26
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26
20:00 USA: Fed-Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.
11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin
11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück
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DONNERSTAG, DEN 18. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz
10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung
10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26
08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 4/26
08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26
10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
11:00 EUR: Bauproduktion 4/26
13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Frühindikator 5/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt
09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe
13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm
BEL: EU-Gipfel, Brüssel
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FREITAG, DEN 19. JUNI
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen
09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung
10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung
10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung
11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26
01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26
08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
09:30 POL: Industrieproduktion 5/26
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
SONSTIGE TERMINE
DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.
09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel
11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln
HINWEIS
USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag
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