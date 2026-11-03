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Krypto-Investition im Blick

So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 1 Jahr gewesen

So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 1 Jahr gewesen

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Monero gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XMR/USD (Monero-US-Dollar)
624.55 USD 18.50 USD 3.05 %
Charts | News

Am 02.11.2025 notierte Monero bei 346,90 USD. Bei einer XMR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,2883 Monero in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 174,70 USD, da sich der Wert von Monero am 02.11.2026 auf 606,05 USD belief. Mit einer Performance von +74,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 292,19 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Monero am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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