So lohnend wäre ein Einstieg in Monero von vor 1 Jahr gewesen

Krypto-Investition im Blick

03.11.26 11:03 Uhr

Diesen Gewinn hätte eine frühe Investition in Monero gebracht.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 292,19 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Monero am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Am 02.11.2025 notierte Monero bei 346,90 USD. Bei einer XMR-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,2883 Monero in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 174,70 USD, da sich der Wert von Monero am 02.11.2026 auf 606,05 USD belief. Mit einer Performance von +74,70 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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