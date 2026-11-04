DAX 25.865 -0,4%ESt50 6.145 -0,5%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,11 -3,2%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.341 +0,1%Euro 1,1228 +0,3%Öl 104,1 +0,5%Gold 4.017 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

ACL Construction: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ACL Construction hat am 01.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte ACL Construction -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,51 Prozent auf 4,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte ACL Construction ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 41,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,36 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,68 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net

Werbung

A.C.L. Construction Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für A.C.L. Construction nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.