ACL Construction: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

04.11.26 06:35 Uhr

ACL Construction hat am 01.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte ACL Construction -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,51 Prozent auf 4,6 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,060 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte ACL Construction ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 41,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 10,36 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 17,68 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net