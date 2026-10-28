Fuzhou Rockchip Electronics A legte Quartalsergebnis vor

28.10.26 06:35 Uhr

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Fuzhou Rockchip Electronics A veröffentlichte am 26.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fuzhou Rockchip Electronics A 0,590 CNY je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 1,57 Milliarden CNY gegenüber 1,10 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net