GDEV gewährte Anlegern Blick in die Bücher

GDEV hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 99,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 97,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net