GDEV gewährte Anlegern Blick in die Bücher
21.05.26 06:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
13,10 EUR 0,30 EUR 2,34%
GDEV hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,770 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 99,0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 97,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GDEV
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GDEV
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Werbung
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent