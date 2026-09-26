Hyper Bit Technologies: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Hyper Bit Technologies hat am 24.09.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,140 CAD. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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