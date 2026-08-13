ITG A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

15.08.26 06:35 Uhr

ITG A lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,24 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat ITG A mit einem Umsatz von insgesamt 404,6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 38,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net