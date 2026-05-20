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K S E: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

21.05.26 06:35 Uhr

K S E hat am 19.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,17 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei K S E ein EPS von 10,87 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat K S E im vergangenen Quartal 4,09 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte K S E 3,92 Milliarden INR umsetzen können.

In Sachen EPS wurden 26,26 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K S E 28,53 INR je Aktie eingenommen.

K S E hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 16,80 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 16,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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