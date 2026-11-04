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Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine

Der Katzentisch, das war ursprünglich mal eine scherzhafte Bezeichnung für den Fußboden, auf den man Katzen Essensreste warf. Heute stellt man sich darunter ein kleines Tischchen für die Kinder vor. Es wäre eine Beschönigung zu sagen, für die Europäer sei bei den Gesprächen über die Ukraine ein Platz am Katzentisch vorgesehen. Wer verstehen will, wie die USA mit Deutschland und anderen Ländern umgehen, muss sich nicht nur vorstellen, wie Kinder an einen Tisch am Rand gesetzt werden. Sondern wie dorthin auch noch die Rechnung gebracht wird. Es ist ein einziger Jammer./yyzz/DP/zb

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