Prodelight legte Quartalsergebnis vor

16.10.26 06:35 Uhr

Prodelight stellte am 15.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 39,92 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 28,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Prodelight im vergangenen Quartal 799,3 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Prodelight 773,1 Millionen JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -33,640 JPY. Im Vorjahr waren 71,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,59 Prozent auf 3,16 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net