RORZE legte Quartalsergebnis vor

09.10.26 06:35 Uhr

RORZE präsentierte in der am 08.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

Das EPS lag bei 43,99 JPY. Im letzten Jahr hatte RORZE einen Gewinn von 32,22 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 42,53 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.net