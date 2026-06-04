Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,03 Prozent auf 125,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,02 Prozent. Es fehlte an klaren Impulsen. So haben sich die Ölpreise kaum bewegt.

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Am Nachmittag könnten noch Zahlen zum US-Arbeitsmarkt den Markt bewegen. Die US-Wirtschaft und der Arbeitsmarkt hatten sich zuletzt trotz des Iran-Kriegs robust gezeigt. Im Mai wird allerdings ein niedrigerer Beschäftigungsaufbau als im Vormonat erwartet. Sollten die Zahlen besser als erwartet ausfallen, dann dürfte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen anheben wird./jsl/jkr/jha/