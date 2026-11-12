Devisen: Euro verliert weiter an Boden

12.11.26 21:03 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Donnerstag im späten US-Devisenhandel die Verluste noch etwas ausgeweitet. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung auf 1,1054 Dollar. Im späten europäischen Währungsgeschäft wurde der Euro knapp unter 1,1070 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1081 (Mittwoch: 1,1127) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9024 (0,8987) Euro gekostet.

Belastet wurde der Euro durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die zu höheren Ölpreisen und Renditen von US-Anleihen führten. Der Ölpreis stieg, nachdem Per gesagt hatte, dass die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. "Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran", schrieb Trump auf Truth Social. Der höhere Ölpreis stützte den Dollar. Die USA sind im Gegensatz zu den Mitgliedsländern der Eurozone ein wichtiges Ölförderland./bek/he